Zone euro : le sentiment économique reste stable en décembre
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 13:30
La Commission européenne précise qu'au niveau de l'UE, la confiance est restée globalement stable dans les services, dans la construction et chez les ménages, tandis qu'une amélioration dans l'industrie a été contrebalancée par une dégradation dans le commerce au détail.
L'indicateur des attentes en emploi (EEI) a diminué par rapport à novembre (-0,9 point à 97,9 dans l'UE et à 96,8 dans la zone euro). Les 2 indicateurs continuent donc de se situer en dessous de leur moyenne à long terme de 100.
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR
-
Le géant allemand de la mode en ligne Zalando a annoncé jeudi fermer un centre de distribution dans l'Est de l'Allemagne, qui emploie 2.700 personnes, afin de moderniser son réseau logistique européen menacé par la rude concurrence des plateformes chinoises. Le ... Lire la suite
-
Tesco chute en Bourse jeudi après avoir fait état d'une croissance de 3,1% de ses ventes comparables au troisième trimestre et de 2,4% sur la période de Noël sur un an, toutes deux inférieures aux attentes du groupe. Le premier détaillant alimentaire britannique ... Lire la suite
-
Les groupes pétroliers portugais Galp Energia et espagnol Moeve (ex-Cepsa) ont annoncé jeudi un accord de principe en vue d'un rapprochement de leurs activités de raffinage et de distribution de carburant afin de créer un "acteur majeur" de la péninsule ibérique. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer