Zone euro : le secteur privé renoue avec la croissance en janvier

(AOF) - En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 en janvier comme attendu, a indiqué S&P Global. Il était de 49,6 en décembre. Un indice supérieur à 50 signale un secteur en croissance. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,6 à 51,3 entre décembre et janvier. Il était attendu à 51,4.

" Si les perspectives d'activité à douze mois restent favorables dans le secteur des services, l'indice correspondant, qui s'est légèrement replié en janvier et affiche un niveau inférieur à sa moyenne de long terme depuis le milieu de l'année 2024, indique un degré de confiance seulement modéré. Au vu du climat politique actuellement très incertain – à l'approche des élections en Allemagne et compte-tenu de la fragilité du gouvernement en France –, la faiblesse de l'optimisme des entreprises n'a rien de surprenant et un rebond prochain de la croissance dans ce secteur apparaît très peu probable " a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.