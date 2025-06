Zone euro : le secteur privé proche de la stagnation en mai

(AOF) - En zone euro, l’indice désaisonnalisé PMI composite HCOB de l’activité globale (une moyenne pondérée de l’indice PMI HCOB de la production manufacturière et de l’indice PMI HCOB de l’activité du secteur des services) s’est replié de 50,4 en avril à 50,2 en mai. Il était attendu à 49,5. Bien qu’il s’inscrive ainsi au-dessus de la barre du 50 du sans changement pour un cinquième mois consécutif et continue de signaler une hausse de l’activité, le taux de croissance n’a été que marginal et a affiché son plus bas niveau depuis février dernier.

La faible expansion du secteur privé a par ailleurs entièrement reposé sur les performances du secteur manufacturier, l'activité ayant diminué pour la première fois depuis novembre dernier dans le secteur des services.

L'indice PMI HCOB pour le secteur des services de la zone euro s'est replié en dessous de la barre du 50 du sans changement en mai, signalant, pour la première fois depuis novembre dernier, une baisse de l'activité au cours du mois. S'étant replié de 50,1 en avril à 49,7 en mai, l'indice met en évidence un taux de contraction seulement marginal. Il était attendu à 48,9.

Le nombre de nouveaux contrats obtenus par les prestataires de services de la zone euro a diminué pour un quatrième mois consécutif. Bien qu'ayant été le plus marqué depuis six mois, le repli de la demande signalé par les répondants en mai est demeuré modéré. L'accélération de la contraction du volume global des nouvelles affaires a en partie reflété une baisse accrue de la demande en provenance de l'étranger, celle-ci ayant en effet enregistré son plus important recul depuis novembre dernier.