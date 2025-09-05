 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro-Le ralentissement du PIB confirmé au T2
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 11:06

L'économie de la zone euro a ralenti comme prévu au deuxième trimestre 2025, selon les chiffres définitifs publiés vendredi par Eurostat.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) des 20 pays partageant l'euro a décéléré à 0,1% sur la période d'avril à fin juin par rapport aux trois mois précédents, contre une deuxième estimation identique et après une hausse de 0,6% au premier trimestre.

Ce pourcentage est également conforme aux attentes des analystes interrogés par Reuters.

Sur un an, la croissance du deuxième trimestre ressort à 1,5%, contre une deuxième estimation de 1,4% et après une croissance de 1,5% le trimestre précédent.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

