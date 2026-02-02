Zone euro : le PMI manufacturier supérieur aux attentes en janvier
02/02/2026
A l'échelon national, la Grèce, la France et les Pays-Bas ont affiché des croissances, mais les rebonds enregistrés dans ces trois pays ont été largement contrebalancés par les contractions observées en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Autriche.
L'indice PMI de la zone euro s'est maintenu sous la barre du 50 du sans changement malgré un retour à la hausse de la production en janvier, les nouvelles commandes ayant signalé pour leur part une 3e baisse mensuelle consécutive des ventes.
Parallèlement, les pressions sur les coûts des entreprises se sont accentuées en janvier, comme en témoigne le renforcement du taux d'inflation des prix des achats, alors que les prix de vente ont quasiment stagné.
Enfin, S&P Global précise que l'optimisme des fabricants de la zone euro s'est renforcé au cours du mois, les perspectives d'activité pour les douze prochains mois s'étant redressées à leur plus haut niveau depuis février 2022.
