 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro : le PMI manufacturier supérieur aux attentes en janvier
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 10:21

A 49,5, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est maintenu en zone de contraction pour un 3e mois consécutif en janvier. Il s'établit à 49,5 contre 49,4 attendu après 48,8 en décembre.

A l'échelon national, la Grèce, la France et les Pays-Bas ont affiché des croissances, mais les rebonds enregistrés dans ces trois pays ont été largement contrebalancés par les contractions observées en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Autriche.

L'indice PMI de la zone euro s'est maintenu sous la barre du 50 du sans changement malgré un retour à la hausse de la production en janvier, les nouvelles commandes ayant signalé pour leur part une 3e baisse mensuelle consécutive des ventes.

Parallèlement, les pressions sur les coûts des entreprises se sont accentuées en janvier, comme en témoigne le renforcement du taux d'inflation des prix des achats, alors que les prix de vente ont quasiment stagné.

Enfin, S&P Global précise que l'optimisme des fabricants de la zone euro s'est renforcé au cours du mois, les perspectives d'activité pour les douze prochains mois s'étant redressées à leur plus haut niveau depuis février 2022.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Palestiniens observent l'arrivée de camions transportant de l'aide humanitaire à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 1er février 2026 ( AFP / Bashar Taleb )
    La frontière avec l'Egypte rouvre au compte-gouttes pour les Palestiniens de Gaza
    information fournie par AFP 02.02.2026 11:02 

    Le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte, fermé en mai 2024 pendant la guerre entre Israël et le Hamas, a rouvert lundi dans les deux sens, mais au compte-gouttes, pour les habitants du territoire palestinien. La frontière, dont la réouverture totale ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.02.2026 11:00 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,6% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC : * Le conseil

  • Le rappeur américain Kendrick Lamar lors de la 68e édition des Grammy Awards à Los Angeles, le 1er février 2026 en Californie ( AFP / VALERIE MACON )
    Kendrick Lamar, le triomphe d'un rap populaire et conscient
    information fournie par AFP 02.02.2026 10:49 

    Sacré pour la deuxième année consécutive aux Grammy Awards, Kendrick Lamar, figure majeure de la culture afro-américaine contemporaine, s'impose à 38 ans au sommet de l'industrie musicale, avec un rap à la fois populaire et exigeant. Le rappeur a empoché cinq prix ... Lire la suite

  • VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    VOLTALIA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 10:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank