Zone euro: le PMI manufacturier s'enfonce en juillet

(CercleFinance.com) - A 42,7 contre 43,4 en juin, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, calculé par S&P Global, s'est replié pour un sixième mois consécutif en juillet, signalant la plus forte détérioration de la conjoncture industrielle de la zone depuis mai 2020.



Si l'on exclut les périodes d'enquête coïncidant avec les mois de confinements imposés pendant la pandémie de Covid-19, il affiche également son plus faible niveau depuis la crise financière mondiale de 2008/2009.



'Au vu des dernières données PMI HCOB, il semble que le secteur manufacturier de la zone euro soit engagé sur la voie d'une récession prolongée', prévient Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



'Le renforcement des contractions de la production, des nouvelles commandes et de l'activité achats abondent dans le sens de nos prévisions de dégradation de la conjoncture pour l'ensemble de l'économie de la zone euro au deuxième semestre 2023', précise-t-il.





