Zone euro: le PMI composite repasse sous les 50

(CercleFinance.com) - L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro se replie sous la barre de 50 du sans changement pour la première fois depuis sept mois en septembre, s'établissant à 48,9 contre 51 en août.



Il signale ainsi une légère contraction de l'activité globale au cours du mois, avec un recul accentué de la production manufacturière et une expansion marginale de l'activité des services, la plus faible depuis février.



'L'indice composite a enregistré son plus fort repli depuis quinze mois, tendance reflétant la fin de l'embellie observée en France au cours de l'été 2024 grâce aux Jeux olympiques de Paris', explique Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



Ce dernier souligne toutefois une atténuation des tensions inflationnistes perceptible dans l'enquête, ce qui selon lui 'ouvre la voie à un nouvel abaissement des taux directeurs de la BCE lors de la prochaine réunion de politique monétaire'.





