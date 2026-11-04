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Zone euro : le PMI composite repart à la baisse en octobre
information fournie par AOF 04/11/2026 à 10:08

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(Zonebourse.com) - À 51,7 contre 53,1 en septembre, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale s'est replié pour la première fois depuis mai dernier et signale la plus faible croissance du secteur privé de la zone euro depuis quatre mois.

S'il s'est maintenu en territoire positif et indique une quatrième hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé de la zone euro, il signale toutefois un ralentissement de la croissance, qui affiche ainsi son rythme le plus faible de la période d'expansion en cours.

La hausse du volume global des nouvelles affaires a ralenti, affichant un rythme proche de la stagnation, la demande pâtissant d'une inflation des prix facturés historiquement élevée. Parallèlement, les tensions sur les coûts se sont intensifiées, l'inflation des prix payés ayant ainsi affiché son taux le plus élevé depuis mai dernier.

La croissance de l'activité a par ailleurs ralenti tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services. Dans ce dernier secteur, l'indice PMI est en effet passé de 53,0 en septembre à 51,4 le mois dernier, un plus bas de quatre mois.

À l'échelon national, la hausse de l'activité globale s'est poursuivie à un rythme ralenti en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Irlande. En France, l'activité a renoué avec la contraction après la modeste expansion enregistrée en septembre.

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