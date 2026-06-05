Zone euro : le PIB recule de 0,2% au premier trimestre

Au premier trimestre 2026, le PIB corrigé des variations saisonnières a reculé de 0,2 % dans la zone euro et de 0,1 % dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au quatrième trimestre 2025, le PIB avait progressé de 0,2 % dans ces deux zones.
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