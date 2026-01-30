Zone euro-Le PIB progresse plus que prévu au T4

L'économie de la zone euro a a progressé plus que prévu au quatrième trimestre de 2025, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat.

Le PIB des 20 pays partageant l'euro a augmenté de 0,3% entre octobre et fin décembre par rapport au troisième trimestre, qui avait connu une progression similaire.

Sur un an, le PIB progresse de 1,3%, après 1,4% le trimestre précédent.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse trimestrielle de 0,2% et de 1,2% sur un an.

