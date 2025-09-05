(AOF) - Au cours du deuxième trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du premier trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.
Zone euro : le PIB en hausse de 0,1% au deuxième trimestre
information fournie par AOF 05/09/2025 à 11:37
A lire aussi
-
Tesla augmente après le nouveau plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars de Musk, lié à des objectifs ambitieux
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 5 septembre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent ... Lire la suite
-
Les salariés de Thyssenkrupp Steel Europe (tkSE) ont approuvé un vaste plan de restructuration, ouvrant la voie à la renaissance du plus grand sidérurgiste allemand, sous réserve de l'engagement de Thyssenkrupp à financer l'initiative. Le syndicat IG Metall a indiqué ... Lire la suite
-
Wall Street est attendue stable ou en légère hausse vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes progressent à mi-séance dans l'attente de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture ... Lire la suite
-
L'Europe a inauguré vendredi 5 septembre Jupiter, son premier ordinateur "exascale", géant et ultra-rapide, destiné à combler son retard dans l'intelligence artificielle, et à renforcer la recherche scientifique, en particulier sur le climat. Etats-Unis et Chine ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
2 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer