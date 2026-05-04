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Zone euro-Le moral des investisseurs s'améliore en mai - Sentix
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 10:47

L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, s'est légèrement amélioré en mai, ce qui indique qu'ils se montrent plus optimistes quant à l'évolution du conflit au Moyen-Orient, selon des données publiées lundi,

L'indice s'établit à -16,4 points en mai, après -19,2 en avril, tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur -21.

L'indice de l'économie allemande a toutefois fait figure d'exception, passant de -27,7 en avril à -30,9 de mois-ci.

"L'Allemagne se trouve non seulement confrontée à une crise gouvernementale, mais suit également une trajectoire économique qui lui est propre", a déclaré Sentix.

L'enquête, menée auprès de 984 investisseurs entre le 30 avril et le 2 mai, révèle également une amélioration tant des perspectives économiques de la zone euro que de la situation actuelle en mai.

Les prévisions sont passées de -15,5 points le mois précédent à -11,3 points en mai, tandis que l'indice mesurant la situation actuelle est passé de -22,8 en avril à -21,5.

"Toutefois, les deux indices restent en territoire négatif, ce qui signifie que le risque de récession reste élevé", a déclaré Sentix.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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