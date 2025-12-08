 Aller au contenu principal
Zone euro-Le moral des investisseurs s'améliore en décembre, l'Allemagne reste un frein-Sentix
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 10:30

L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, est passé de -7,4 en novembre à -6,2 en décembre mais l'Allemagne, première économie du bloc, reste un "obstacle" pour la région, montrent les données publiées lundi.

Les investisseurs interrogés par Reuters attendaient une amélioration de l'indice à -7,0.

L'enquête menée auprès de 1.063 investisseurs du 4 au 6 décembre montre que l'évaluation de la situation actuelle s'est également améliorée, passant de -17,5 en novembre à -16,5 en décembre.

De même pour les prévisions économiques pour les six prochains mois qui sont passées de 3,3 en novembre à 4,8 en décembre.

"On peut tout au plus dire que l'économie de la zone euro se stabilise", tempère cependant l'institut de recherche économique Sentix dans un communiqué.

En Allemagne, l'indice Sentix est tombé à -22,7 contre -20,4, son niveau le plus bas depuis avril, tandis que l'évaluation de la situation actuelle a reculé à son niveau le plus bas depuis février, à -41,8.

"Dans la zone euro, on a donc du mal à percevoir l'élan mondial constaté par les participants à l'enquête Sentix pour presque toutes les autres régions et tous les autres pays (...) Fin 2025, la raison en est à chercher du côté de l'Allemagne, la plus grande économie de la zone euro", a ajouté l'institut.

(Rédigé par Christoph Steitz, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

