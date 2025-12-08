Zone euro-Le moral des investisseurs s'améliore en décembre, l'Allemagne reste un frein-Sentix

L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, est passé de -7,4 en novembre à -6,2 en décembre mais l'Allemagne, première économie du bloc, reste un "obstacle" pour la région, montrent les données publiées lundi.

Les investisseurs interrogés par Reuters attendaient une amélioration de l'indice à -7,0.

L'enquête menée auprès de 1.063 investisseurs du 4 au 6 décembre montre que l'évaluation de la situation actuelle s'est également améliorée, passant de -17,5 en novembre à -16,5 en décembre.

De même pour les prévisions économiques pour les six prochains mois qui sont passées de 3,3 en novembre à 4,8 en décembre.

"On peut tout au plus dire que l'économie de la zone euro se stabilise", tempère cependant l'institut de recherche économique Sentix dans un communiqué.

En Allemagne, l'indice Sentix est tombé à -22,7 contre -20,4, son niveau le plus bas depuis avril, tandis que l'évaluation de la situation actuelle a reculé à son niveau le plus bas depuis février, à -41,8.

"Dans la zone euro, on a donc du mal à percevoir l'élan mondial constaté par les participants à l'enquête Sentix pour presque toutes les autres régions et tous les autres pays (...) Fin 2025, la raison en est à chercher du côté de l'Allemagne, la plus grande économie de la zone euro", a ajouté l'institut.

(Rédigé par Christoph Steitz, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)