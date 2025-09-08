Zone euro : le moral des investisseurs en berne

(AOF) - Le moral des investisseurs en zone euro a atteint son plus bas niveau depuis avril selon une enquête dévoilée ce lundi. L'indice Sentix a chuté de manière inattendue à -9,2 en septembre, contre -3,7 en août. ll était attendu à - 2,2. "Les inquiétudes économiques reviennent en force", selon un communiqué de Sentix. L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a connu un déclin encore plus important, son indice global tombant à -22,1 en septembre.

"Il n'y a pas beaucoup de signes d'une reprise à l'automne et la pression sur l'industrie orientée vers l'exportation est susceptible d'augmenter encore en raison de l'accord sur les droits de douane conclu avec les États-Unis", selon Sentix.