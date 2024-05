Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: la reprise de l'économie à un tournant information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - L'économie de la zone euro a fait un pas de plus vers la reprise ce mois-ci, si l'on en croit les résultats meilleurs que prévu des enquêtes PMI publiées ce jeudi.



L'indice 'composite' flash calculé par HCOB, qui combine l'industrie et les services, s'est redressé à 52,3 en mai, contre 51,7 en avril, signant ainsi un cinquième mois consécutif de progression.



'Pour le troisième mois d'affilée, on se trouve à des niveaux sur lesquels l'économie de la zone euro s'est habituellement accrue par le passé', commentent les analystes de Commerzbank.



'Ces données renforcent les espoirs selon lesquels le redressement économique qui s'est opéré au premier trimestre est appelé à se prolonger dans le futur', ajoutent-ils.



Pour les équipes de Capital Economics, qui attribuent ces chiffres supérieurs aux attentes au reflux des tensions inflationnistes, le PIB de la zone euro devrait progresser à un rythme séquentiel de 0,3% au deuxième trimestre, le même que lors des trois premiers mois de l'année.



'La BCE se dirige donc très probablement vers une baisse des taux en juin, mais si l'activité économique continue de bien performer, les futures baisses de taux pourraient se faire plus rares que prévu', prévient le bureau de recherche basé à Londres.



Mark Wall, l'économiste en chef de Deutsche Bank, retient lui aussi le scénario d'une 'normalisation' du tableau économique, relevant au passage que le dynamisme du secteur manufacturier témoigne d'une amélioration de la demande extérieure.



'La croissance s'améliore, l'inflation s'apaise et cela ouvre la porte à un prochain assouplissement monétaire de la part de la BCE', conclut-il.





