 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro : la production industrielle stagne en juin
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 11:10
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

En juin 2026, par rapport au mois précédent, la production industrielle est restée stable dans la zone euro et a augmenté de 0,2% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, après des augmentations de 0,3% en mai, à la fois dans la zone euro et dans l'UE.

Dans la zone euro, la production industrielle a diminué de 0,8% pour les biens intermédiaires et de 1,4% pour les biens d'équipement, mais a augmenté de 1,5% pour l'énergie, de 0,3% pour les biens de consommation durables et de 3% pour les biens de consommation non durables.

En juin 2026, en comparaison annuelle, la production industrielle a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE. Pour le mois de mai, la variation annuelle en pourcentage a été révisée de -1,2% à -0,1% dans la zone euro et de -0,3% à 0,6% dans l'UE.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 11:47

    etonnant non?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 13.08.2026 13:30 

    (Actualisé avec contrats à termes sur indices, IBM, Tapestry) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard &

  • Les rives asséchées du Danube à Rasova, en Roumanie, le 13 août 2026 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    En Roumanie, la sécheresse met l'unique centrale nucléaire à l'arrêt
    information fournie par AFP 13.08.2026 13:20 

    La seule centrale nucléaire que possède la Roumanie a dû être mise exceptionnellement à l'arrêt complet jeudi, faute d'eau pour refroidir ses réacteurs à cause du faible débit du Danube lié à la sécheresse et à la chaleur. La compagnie nationale roumaine Nuclearelectrica ... Lire la suite

  • Des jeunes Afghans consultent leurs smartphones, sur la colline de Wazir Akbar Khan, à Kaboul, le 10 août 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Les étudiants afghans divisés sur l'interdiction des smartphones à l'université
    information fournie par AFP 13.08.2026 13:00 

    Forcés de laisser leurs smartphones aux portes des universités, les étudiants afghans sont divisés: certains jugent que l'interdiction perturbe leurs études et leur capacité à les financer, quand d'autres estiment avoir gagné en concentration. En juin, le chef ... Lire la suite

  • Nigel Farage, chef du parti britannique Reform UK, sort d'un bureau de vote installé dans une école primaire de Walton-on-the-Naze, dans l'Essex, lors de l'élection partielle de Clacton, le 13 août 2026 ( AFP / Henry NICHOLLS )
    Royaume-Uni: Nigel Farage affronte Tête-de-Poubelle lors d'une législative atypique
    information fournie par AFP 13.08.2026 12:50 

    Nigel Farage, chef du parti anti-immigration Reform UK, espère être largement réélu jeudi lors d'une législative partielle en Angleterre qu'il a lui-même provoquée, un scrutin boycotté par les principaux partis où son principal rival est le candidat satirique Count ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,632 -8,93%
BIOPHYTIS
0,0525 +40,00%
CAC 40
8 683,51 +0,10%
INNATE PHARMA
2,26 +4,15%
Pétrole Brent
87,33 -1,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank