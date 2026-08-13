Zone euro : la production industrielle stagne en juin

En juin 2026, par rapport au mois précédent, la production industrielle est restée stable dans la zone euro et a augmenté de 0,2% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, après des augmentations de 0,3% en mai, à la fois dans la zone euro et dans l'UE.

Dans la zone euro, la production industrielle a diminué de 0,8% pour les biens intermédiaires et de 1,4% pour les biens d'équipement, mais a augmenté de 1,5% pour l'énergie, de 0,3% pour les biens de consommation durables et de 3% pour les biens de consommation non durables.

En juin 2026, en comparaison annuelle, la production industrielle a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE. Pour le mois de mai, la variation annuelle en pourcentage a été révisée de -1,2% à -0,1% dans la zone euro et de -0,3% à 0,6% dans l'UE.