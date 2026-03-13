 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro : la production industrielle plus faible qu'attendu en janvier
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 11:09

En janvier 2026, par rapport à décembre 2025, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 1,5 % dans la zone euro et de 1,6 % dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne Elle était attendue en hausse de 0,6%. En décembre 2025, la production industrielle avait baissé de 0,6 % dans la zone euro et de 0,1 % dans l'UE.

En janvier 2026, par rapport à janvier 2025, la production industrielle a diminué de 1,2 % dans la zone euro et de 0,6 % dans l'UE.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank