Zone euro : la production industrielle en hausse en octobre
information fournie par AOF 15/12/2025 à 11:04

(AOF) - En octobre, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport à septembre 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En septembre 2025, elle avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 1,0% dans l'UE.

