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Zone euro : la production industrielle décevante
information fournie par AOF 13/05/2026 à 11:09

(Zonebourse.com) - Au mois de mars, la production industrielle de la zone euro n'a augmenté que de 0,2%, là où les analystes tablaient sur une progression de 0,3%. En outre, les chiffres de février ont été révisés à la baisse de 0,4 à 0,2%.

Au mois de mars, en rythme annuel, la production industrielle, toujours dans la zone euro, affiche un repli de 2,1%, loin des attentes qui étaient à -1,7%.

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1 commentaire

  • 11:44

    Et Melenchon nest pas encore arrive......

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