Zone euro : la production industrielle d'octobre sans surprise

(AOF) - Dans la zone euro, la production industrielle du mois d’octobre a légèrement progressé de 0,1%, une donnée conforme aux prévisions. En septembre, elle avait reculé de 0,1%. En rythme annuel, la production industrielle a affiché un recul de 0,5%, contre une estimation de -0,4%.
