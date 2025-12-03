 Aller au contenu principal
Zone euro : la production industrielle d'octobre sans surprise
information fournie par AOF 03/12/2025 à 11:17

(AOF) - Dans la zone euro, la production industrielle du mois d’octobre a légèrement progressé de 0,1%, une donnée conforme aux prévisions. En septembre, elle avait reculé de 0,1%. En rythme annuel, la production industrielle a affiché un recul de 0,5%, contre une estimation de -0,4%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

