Zone euro : la croissance ralentit à 0,2% au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 11:23

Au quatrième trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,2 % dans la zone euro et dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au troisième trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,3 % dans la zone euro et de 0,4 % dans l'UE.

Pour l'ensemble de l'année 2025, le PIB a augmenté de 1,4 % dans la zone euro et de 1,5 % dans l'UE, après 0,9 % dans la zone euro et 1,1 % dans l'UE.

