Zone euro : la croissance ralentit à 0,2% au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 11:23
Pour l'ensemble de l'année 2025, le PIB a augmenté de 1,4 % dans la zone euro et de 1,5 % dans l'UE, après 0,9 % dans la zone euro et 1,1 % dans l'UE.
