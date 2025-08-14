 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 832,48
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zone euro-La croissance du PIB ralentit au T2 - Eurostat
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 11:00

L'économie de la zone euro a, comme prévu, ralenti au deuxième trimestre, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée mercredi par Eurostat.

Sur la période avril-juin, le PIB des 20 pays partageant l'euro a décéléré à 0,1% par rapport aux trois mois précédents, après une hausse de 0,6% au premier trimestre.

En rythme annuel, le PIB ressort au deuxième trimestre à +1,4%, après une croissance de 1,5% le trimestre précédent.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance +0,1% d'un trimestre sur l'autre et de 1,4% en rythme annuel.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank