Zone euro-La croissance du PIB ralentit au T2 - Eurostat

L'économie de la zone euro a, comme prévu, ralenti au deuxième trimestre, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée mercredi par Eurostat.

Sur la période avril-juin, le PIB des 20 pays partageant l'euro a décéléré à 0,1% par rapport aux trois mois précédents, après une hausse de 0,6% au premier trimestre.

En rythme annuel, le PIB ressort au deuxième trimestre à +1,4%, après une croissance de 1,5% le trimestre précédent.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance +0,1% d'un trimestre sur l'autre et de 1,4% en rythme annuel.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)