Zone euro-La confiance des consommateurs s'améliore plus que prévu en septembre

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est amélioré plus que prévu sur un mois en septembre, montre une estimation préliminaire publiée lundi par la Commission européenne.

L'indice mesurant le moral des consommateurs de la zone euro ressort à -14,9 en septembre contre -15,5 en août, tandis que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à -15,3.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)