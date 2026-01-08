 Aller au contenu principal
Zone euro : la confiance des consommateurs meilleure que prévu en décembre
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 11:16

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -13,1 en décembre. Il est au-dessus des anticipations des économistes : -14,6. Il était ressorti à -14,2 en novembre.

