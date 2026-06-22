Zone euro : la confiance des consommateurs dépasse les attentes en juin

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -17,7 en juin. Il était anticipé à -18 après un précédent à -19 en mai.
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