Zone euro: l'OCDE réduit sa prévision de croissance en 2025

(CercleFinance.com) - L'OCDE a revu en baisse mercredi ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis et la zone euro en 2025, estimant que d'importants risques subsistaient autour d'une économie mondiale en plein 'tournant'.



Pour ce qui concerne la zone euro, la croissance devrait toujours s'établir à 0,7% en 2024 avant d'accélérer à 1,3% en 2025, grâce au reflux de l'inflation et à l'effet des baisses de taux d'intérêt.



A titre de comparaison, l'institution basée à Paris anticipait dans ses perspectives publiées au printemps une hausse de 1,5% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro l'an prochain.



La France devrait, elle, voir sa croissance passer de 1,1% cette année à 1,2% en 2025.



Aux Etats-Unis, la croissance du PIB devrait ralentir, mais bénéficier de l'assouplissement de la politique monétaire à l'oeuvre avec une croissance attendue à 2,6% en 2024, puis 1,6% en 2025.



Dans ses précédentes prévisions, l'Organisation de coopération et de développement économiques disait viser une croissance de 1,8% Outre-Atlantique l'an prochain.



S'agissant de la Chine, la croissance devrait fléchir à 4,9% cette année puis atteindre 4,5% en 2025, les mesures de relance ne suffisant pas à compenser l'atonie de la demande des consommateurs et la correction massives du marché immobilier, poursuit l'OCDE.



'L'économie mondiale s'apprête à franchir un cap, sur fond de recul de l'inflation et de progression robuste des échanges', a déclaré le Secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann.



La croissance mondiale devrait ainsi s'établir à 3,2% en 2024 comme en 2025, selon les projections de l'organisation.



Si l'OCDE estime que l'économie mondiale se trouve à un tournant, sur fond de recul de l'inflation et d'assouplissement monétaire, elle identifie aussi un certain nombre de risques.



Parmi ces derniers, l'impact d'une politique monétaire stricte pourrait s'avérer plus important que prévu, tandis que la persistance des tensions géopolitiques et commerciales, liées notamment à la guerre en Ukraine et au conflit au Moyen-Orient, pourraient peser sur l'activité, avertit l'organisme.





