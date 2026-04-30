Zone euro-L'inflation s'accélère plus que prévu en avril

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée plus qu'attendu en avril, montrent les données préliminaires publiées jeudi par Eurostat.

L'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'est établie à 3,0% en avril sur un an, alors que les analystes tablaient sur une progression de 2,9%, après +2,6% en mars.

L'indicateur des prix sous-jacents, qui exclut les coûts volatils de l'alimentation et de l'énergie, ressort à 2,1% contre 2,2% en mars, alors que les analystes tablaient sur +2,3%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)