Zone euro: l'inflation ralentit à 2,4% sur un an en février information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 11:24









(CercleFinance.com) - L'inflation en zone euro a ralenti sur un an au mois de février, à en croire une première estimation rendue publique ce lundi par Eurostat.



En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation est ressorti à 2,4% le mois dernier, contre 2,5% en janvier, une décélération toutefois moins marquée que celle attendue par le consensus, qui visait un chiffre de 2,3%.



En excluant les éléments volatils que sont l'énergie et les aliments non transformés, l'inflation est ressortie à 2,6% en février, contre 2,7% en janvier, alors que le consensus des économistes l'anticipaient à 2,5%.



'Ces données montrent que les pressions sur les prix demeurent fortes, mais qu'elles ont tendance à s'estomper', réagissent les analystes de Capital Economics.



'Nous demeurons convaincus qu'elle reflueront encore davantage cette année', indique le cabinet de recherche basé à Londres.





