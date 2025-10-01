Zone euro-L'inflation progresse comme prévu en septembre, conforte le statu quo de la BCE

(Actualisé avec détails, contexte)

L'inflation dans la zone euro a progressé en septembre en ligne avec les attentes, en raison notamment de la hausse des prix des services et d'un declin moins fort de l'énergie, ce qui devrait renforcer les paris sur le maintien des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) à leur niveau actuel pendant un certain temps.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro ressort à +2,2% en septembre en rythme annuel, contre 2% en août, selon une version préliminaire publiée mercredi par Eurostat.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une accélération des prix à 2,2% sur un an.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, ressort quant à elle à 2,3%, comme en août et également en ligne avec les attentes des économistes interrogés par Reuters.

Cette légère hausse des prix ne devrait pas susciter trop d'inquiétudes parmi les décideurs de la BCE, car les tendances économiques générales suggèrent qu'il s'agit d'un phénomène temporaire et que les chiffres pourraient bientôt revenir à l'objectif de 2% fixé par Francfort, puis le dépasser.

Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a dit mardi que l'économie de la zone euro résistait mieux que prévu à l'impact des droits de douane américains, ce qui laissait les risques d'inflation "tout à fait contenus".

Francfort maintient ses taux d'intérêt inchangés depuis juin et a indiqué le mois dernier ne pas être pressé d'ajuster davantage sa politique monétaire, étant donné que l'économie se porte bien et que l'inflation se situe désormais autour de son objectif de 2%.

Certains décideurs sont susceptibles d'utiliser les chiffres de l'inflation de septembre comme argument contre un nouvel assouplissement des taux, et la BCE devrait très certainement choisir le statu quo pour la troisième fois consécutive lors de sa réunion du 30 octobre.

Les opérateurs n'évaluent qu'à seulement 10% les chances d'une nouvelle baisse des taux d'ici la fin de l'année, et à seulement 30% celles d'une baisse d'ici mi-2026.

(Balazs Koranyi, version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)