Zone euro-L'inflation augmente légèrement en août
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 11:09

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en août, dépassant légèrement l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ce qui renforce les arguments en faveur d'un statu quo sur les taux d'intérêt.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro ressort à +2,1% en août en rythme annuel, contre 2% en juillet, selon une première estimation publiée mardi par Eurostat.

Il est légèrement supérieur aux attentes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur un maintien de l'inflation à 2% le mois dernier.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, est quant à elle restée stable à 2,3%.

La banque centrale des 20 pays partageant l'euro a opté depuis juillet pour le statu quo après une baisse continue de ses taux et ses responsables attendent désormais d'observer l'impact des droits de douane américains avant de décider d'un nouvel éventuel assouplissement.

La BCE devrait maintenir ses taux directeurs inchangés lors de sa prochaine réunion, prévue le 11 septembre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Inflation
