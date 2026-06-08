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Zone euro : l'indice Sentix ressort au-dessus des attentes en juin
information fournie par AOF 08/06/2026 à 11:33

(Zonebourse.com) - L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro s'est amélioré en juin, ressortant à -13,4 contre -16,4 en mai. L'indicateur fait également mieux que les attentes du marché, qui tablaient sur -13,8.

Malgré cette progression et une surprise positive par rapport au consensus, l'indice demeure en territoire négatif, signe que le sentiment des investisseurs reste globalement pessimiste à l'égard de l'économie de la zone euro.

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