Zone euro : l'indice Sentix moins bon qu'attendu en octobre

(AOF) - L'Indice Sentix de Confiance des Investisseurs s’établit à -12,8 pour le mois d'octobre contre une anticipation de -12,7, signe que les investisseurs sont plus pessimistes qu’attendu. Il s’élevait à -13,8 au mois de septembre. Cet indice établit des perspectives économiques sur les six prochains mois pour la zone euro à partir d'un sondage effectué auprès d'environ 2.800 investisseurs et analystes. Un résultat au-dessus de zéro indique un sentiment optimiste tandis qu'un résultat en-dessous indique un sentiment pessimiste.