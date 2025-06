Zone euro: l'excédent commercial s'est réduit en avril information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - L'excédent commercial de la zone euro a diminué au mois d'avril sur fond de regain de tensions commerciales avec les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump lors de son 'Jour de la Libération'.



Selon les premières estimations, la région a enregistré un excédent de 9,9 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde, à comparer avec un excédent de 13,6 milliards d'euros en avril 2024.



Dans le détail, les exportations des 20 pays ayant adopté la monnaie unique ont baissé de 1,4% en rythme annuel, à 243 milliards d'euros, tandis que leurs importations ont progressé de 0,1% à 233,1 milliards.



Le surplus commercial avec les Etats-Unis s'est accentué à 17,7 milliards d'euro, contre 16,6 milliards d'euros un an plus tôt, les clients américains ayant visiblement cherché à renforcer leurs stocks dans l'anticipation de la mise en place des surtaxes douanières.



Le déficit avec la Chine s'est quant à lui accru à -28,1 milliards d'euros, contre -21,6 milliards en avril 2024.





