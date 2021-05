Zone euro : l'économie va-t-elle enfin redémarrer ?

Frustrés par la fermeture des commerces «non essentiels», les consommateurs européens pourraient se rattraper en puisant dans une épargne pléthorique. (© A.Heimken / AFP)

En récession, la région devrait connaître une reprise en trombe cet été grâce aux dépenses de ménages ayant surépargné.

Ce n'est pas une surprise, mais c'est désormais officiel : le durcissement des restrictions sanitaires a fait retomber la zone euro en récession. Son PIB s'est effrité de 0,6% au premier trimestre, après une baisse de 0,7% au quatrième trimestre 2020.

La dynamique a été très différente d'un pays à l'autre, particulièrement négative en Allemagne (-1,7%) et en Espagne (-0,5%), mais positive en Belgique (+0,6%) et en France (+0,4%).

Le moral des industriels au plus haut !

Ce printemps, le PIB de la zone euro reste en retrait de 5,5% par rapport à son niveau d'avant crise. Il accuse ainsi un retard flagrant avec les États-Unis, revenus à moins de 1% de leur activité de fin 2019 grâce à la réouverture plus précoce de leur économie. Mais sur le Vieux Continent les perspectives s'améliorent franchement avec les récents progrès de la vaccination et la levée progressive des contraintes sanitaires.

Les chefs d'entreprise ont bien meilleur moral. Le climat des affaires se redresse dans les services et s'avère euphorique dans l'industrie, qui profite à plein de la reprise du commerce mondial et du regain de la demande extérieure. En avril, l'indice PMI manufacturier est ressorti à 62,9 (voir le graphique), atteignant pour le deuxième mois consécutif son niveau le plus haut depuis le lancement de l'enquête en 1997.

«Dépassant leurs taux records de mars, les croissances de