Zone euro : l'activité dans le secteur privé déçoit légèrement en février

(AOF) - Le secteur privé de la zone euro a enregistré une croissance légèrement inférieure aux attentes en février, selon une première estimation. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 en février contre un consensus de 50,5 a indiqué S&P Global. Il était de 50,2 en janvier. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,3 à 50,7 entre janvier et février. Il était attendu à 51,5. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 46,6 à 47,3 entre janvier et février. Il était attendu à 46,9.

" La récession s'est certes quelque peu atténuée dans le secteur manufacturier, mais la très faible croissance du secteur des services permet tout juste à la région de se maintenir en zone d'expansion. Si certains nourrissent l'espoir d'une relance de la croissance en Allemagne, grâce à l'action du gouvernement qui sera formé à l'issue des prochaines élections fédérales, et de l'élan que celle-ci donnerait à l'économie de la zone euro, l'instabilité politique en France et la menace de droits de douane aux Etats-Unis engendrent un fort climat d'incertitude dans la région ", a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Avant de prévenir que les données PMI de février ne permettent guère d'espérer une reprise prochaine de la croissance dans la zone de la monnaie unique.