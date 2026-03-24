Zone euro : l'activité dans le privé a ralenti plus que prévu en mars
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 10:10
En revanche, dans le secteur des services, il s'est affaissé plus qu'attendu en s'établissant à 50,1, contre une estimation à 51,1, après 51,9 points en février. Il s'agit d'un plus bas de 10 mois.
Enfin, l'indice PMI Composite, qui fait la synthèse entre ces deux secteurs s'est installé à 50,5, contre 51,9 un mois plus tôt. Les analystes prévoyaient une baisse moins marquée à 51 points. Il évolue sur un plus bas de 10 mois.
Pour Chris Williamson, chief business economist at S&P Global Market Intelligence : " l'indice PMI Flash de la zone euro souligne le risque de stagflation, alors que la guerre au Moyen-Orient entraîne une forte augmentation des prix tout en étouffant la croissance. Les coûts des entreprises ont en effet enregistré leur plus forte hausse depuis plus de trois ans, en raison de la flambée des prix de l'énergie et de l'asphyxie des chaînes d'approvisionnement provoquées par la guerre. Les retards de livraison d'intrants signalés en mars ont été les plus importants depuis le milieu de l'année 2022, tendance reflétant principalement des problèmes d'expédition".
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