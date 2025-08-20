Zone euro: inflation confirmée à 2% en juillet
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 11:10
Dans la zone euro, les services (+1,46 point de pourcentage en pp) ont contribué le plus au taux d'inflation annuel, suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (+0,63 pp), des biens industriels non énergétiques (+0,18 pp) et de l'énergie (-0,23 pp).
Dans l'UE, les taux annuels les plus bas ont été enregistrés à Chypre (0,1%), en France (0,9%) et en Irlande (1,6%), tandis que les plus élevés ont été observés en Roumanie (6,6%), en Estonie (5,6%) et en Slovaquie (4,6%).
