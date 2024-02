Zone euro: Generali AM prévoit un nouveau record d'émissions obligataires en 2024

(AOF) - "Cette année, le volume brut des émissions obligataires souveraines de la zone euro devrait atteindre un nouveau record d'environ 1300 milliards d'euros", prévoit Florian Späte, stratégiste obligataire senior chez Generali AM. Même si les émissions nettes "devraient diminuer légèrement pour atteindre un peu plus de 400 milliards d'euros", le resserrement quantitatif de la BCE, qui prend de l'ampleur, verra les émissions nettes atteindre "leur plus haut niveau historique " (environ 680 milliards d'euros).

"Au cours des premières semaines de l'année, les trésoriers de la zone euro se sont efforcés de placer les obligations sur le marché", poursuit le stratégiste. "Près de 20 % du volume brut des émissions, soit plus de 230 milliards d'euros, ont déjà été émis". Pour lui, "il convient de noter que plus de 50% des obligations émises l'étaient à très long terme" soit plus de 10 ans. Cette offre "a rencontré une forte demande et a été facilement absorbée": "après moins de deux mois, plus d'un quart du volume net total a déjà été placé".

"Les niveaux élevés de rendement et le front-loading soutiendront les obligations souveraines de la zone euro à l'avenir", prévoit le stratégiste. "C'est d'autant plus vrai que la baisse de l'inflation, même si elle est volatile, permettra à la BCE d'entamer un cycle de baisse au deuxième trimestre."