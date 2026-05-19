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Zone euro : excédent de la balance commerciale supérieur aux attentes
information fournie par AOF 19/05/2026 à 11:09

(Zonebourse.com) - En zon euro, l'excédent de la balance commerciale du mois de mars a été supérieur aux attentes. Il a atteint 7,8 milliards d'euros, contre des estimations à 5,4 milliards et un précédent à 11,1 milliards d'euros (révisé de 11,5 milliards), selon des données publiées ce mardi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

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