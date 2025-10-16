Zone euro : excédent commercial de 1 milliard d'euros en août

(AOF) - La zone euro a affiché un excédent de 1 milliard d’euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en août 2025, contre un excédent de 3 milliards d’euros en août 2024, selon Eurostat. Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 205,9 milliards d’euros en août 2025, soit une baisse de 4,7% Les importations de biens en provenance du reste du monde ont, pour leur part, atteint 204,9 milliards d’euros, soit une baisse de 3,8%.