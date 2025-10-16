 Aller au contenu principal
Zone euro : excédent commercial de 1 milliard d'euros en août
information fournie par AOF 16/10/2025 à 12:03

(AOF) - La zone euro a affiché un excédent de 1 milliard d’euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en août 2025, contre un excédent de 3 milliards d’euros en août 2024, selon Eurostat. Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont établies à 205,9 milliards d’euros en août 2025, soit une baisse de 4,7% Les importations de biens en provenance du reste du monde ont, pour leur part, atteint 204,9 milliards d’euros, soit une baisse de 3,8%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

