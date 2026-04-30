Zone euro-Décélération surprise de la croissance du PIB au T1

L'économie de la zone euro a décéléré au premier trimestre de 2026, contrairement aux attentes, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par Eurostat, donnant un premier aperçu de l'activité depuis le début du conflit en Iran.

Le PIB des 21 pays partageant l'euro a progressé de 0,1% entre janvier et fin mars par rapport au quatrième trimestre 2025. Sur un an, il décélère à 0,8%, après 1,3% le trimestre précédent.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,2% en rythme séquentiel et de 0,9% sur un an.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)