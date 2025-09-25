 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro : croissance inférieure aux attentes de la masse monétaire M3 en août
information fournie par AOF 25/09/2025 à 10:47

(AOF) - La masse monétaire M3 dans la zone euro a enregistré une croissance de 2,9% en rythme annuel en août, alors que les économistes anticipaient une hausse de 3,3%. Elle est ressorti à 3,4% en juillet. M3 est un indicateur utilisé par la Banque centrale européenne pour anticiper l'évolution de l'inflation.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

