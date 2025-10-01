 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro : contraction marginale du secteur manufacturier en septembre
information fournie par AOF 01/10/2025 à 10:07

(AOF) - Le secteur manufacturier de la zone euro s'est légèrement contracté en septembre, selon les chiffres définitifs de S&P Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 49,8, contre 50,70 en août. Il était attendu à 49,5, qui était sa première estimation. Un indice sous 50 signale une contraction du secteur.

" Compte tenu des vents contraires auquel le secteur est actuellement confronté, tels que les droits de douane américains, l'incertitude politique en France et en Espagne (où les gouvernements sont sous le feu des critiques), les débuts difficiles du nouveau gouvernement allemand, et les tensions géopolitiques sur la scène internationale, l'industrie européenne fait preuve d'une résilience inattendue, " a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

Avant d'ajouter : " Toutefois, plus les réformes tardent et plus l'environnement commercial continue de pâtir des coûts élevés de l'énergie et des lourdeurs administratives, plus il est difficile pour les entreprises d'être rentables et compétitives. "

