Zone euro : contraction inattendue du secteur privé

(AOF) - L’activité dans le secteur privé est plus faible qu'anticipé en zone euro en septembre, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,9 contre 51 en août et un consensus de 50,6. Un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité.

" Les dernières données PMI flash signalent une diminution de l'activité du secteur privé de la zone euro pour la première fois depuis sept mois en septembre, ce retour à la contraction de l'activité globale s'expliquant principalement par l'affaiblissement continu de la demande " a commenté S&P Global.

Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank, a ajouté : " L'affaiblissement de la conjoncture dans la deuxième puissance économique de la région a fait chuter l'indice sous le seuil d'expansion, et les fortes baisses du volume global des nouvelles affaires et du volume des affaires en cours observées au cours du mois préfigurent de nouveaux ralentissements économiques dans les prochains mois ".

Dans le détail, le PMI des services est passé de 52,9 à 50,5 entre août et septembre. Il était attendu à 52,3. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 45,8 à 44,8, soit un plus bas de 9 mois. Le consensus s'élevait à 45,7.