Zone euro : Bruxelles dégrade ses prévisions de croissance en 2025

(AOF) - La Commission européenne annonce avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles en raison des incertitudes politiques et du ralentissement du commerce mondial. Bruxelles table désormais sur une croissance du PIB de 1,1% pour l’Union européenne et de 0,9% pour la zone euro, contre 1,5% et 1,3% il y a six mois. S'agissant de la France, Bruxelles anticipe une croissance de 0,6%, en ligne avec celle du FMI, après avoir misé sur 0,8% l’automne dernier.

La Commission anticipe par ailleurs des droits de douane entre les États-Unis et l'Europe, maintenus à 10 %, à l'exception des droits de 25 % sur l'acier, l'aluminium et les voitures et les exemptions sur les produits pharmaceutiques et les microprocesseurs. Dans ces conditions, les exportations européennes ne progresseraient que de 0,7 % cette année ; avant un rebond à 2,1 % en 2026.