Zone euro: baisse du taux de chômage en juillet information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 11:13









(Zonebourse.com) - En juillet 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,2%, contre 6,3% en juin, et celui de l'UE à 5,9%, également en baisse par rapport aux 6% de juin, selon les données d'Eurostat.



L'office statistique estime que 13,025 millions de personnes dans l'UE, dont 10,805 millions dans la zone euro, étaient au chômage en juillet. Par rapport à juin, le chômage a diminué de 165 000 dans l'UE et de 170 000 dans la zone euro.





