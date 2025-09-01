Zone euro: baisse du taux de chômage en juillet
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 11:13
L'office statistique estime que 13,025 millions de personnes dans l'UE, dont 10,805 millions dans la zone euro, étaient au chômage en juillet. Par rapport à juin, le chômage a diminué de 165 000 dans l'UE et de 170 000 dans la zone euro.
