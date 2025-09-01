 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro: baisse du taux de chômage en juillet
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 11:13

(Zonebourse.com) - En juillet 2025, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 6,2%, contre 6,3% en juin, et celui de l'UE à 5,9%, également en baisse par rapport aux 6% de juin, selon les données d'Eurostat.

L'office statistique estime que 13,025 millions de personnes dans l'UE, dont 10,805 millions dans la zone euro, étaient au chômage en juillet. Par rapport à juin, le chômage a diminué de 165 000 dans l'UE et de 170 000 dans la zone euro.

  • File de véhicules immobilisés le 1er septembre 2025 à la sortie de Sarajevo dans le cadre d'une manifestation de chauffeurs routiers contre une réglementation européenne ( AFP / ELVIS BARUKCIC )
    Bosnie: les routiers cessent l'approvisionnement dans l'ensemble du pays
    information fournie par AFP 01.09.2025 12:23 

    Au moins 6.000 chauffeurs routiers étaient à l'arrêt lundi en Bosnie, menaçant l'approvisionnement dans l'ensemble du pays, pour pousser les autorités à négocier une règlementation européenne qui limite la présence des chauffeurs bosniens sur le territoire de l'UE. ... Lire la suite

  • Le président chinois Xi Jinping lors d'une retransmission d'un sommet à Tianjin, le 1er septembre ( AFP / Pedro PARDO )
    Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie
    information fournie par AFP 01.09.2025 12:19 

    Les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine s'en sont pris durement aux Etats-Unis et à l'Occident lundi lors d'un sommet réunissant une kyrielle de dirigeants eurasiatiques et censé promouvoir une autre gouvernance mondiale dans une époque troublée. ... Lire la suite

  • societe générale (Crédit: John Reynolds / Flickr)
    Société Générale: Deutsche Bank passe à l'achat, avec un objectif relevé
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 12:16 

    (Zonebourse.com) - Deutsche Bank a annoncé lundi être passé à un conseil d''achat' sur le titre Société Générale , contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 63 euros. Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier dit ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Quatre nominations à la direction chez Atos
    information fournie par Cercle Finance 01.09.2025 12:03 

    (Zonebourse.com) - Le groupe de services informatiques Atos Group annonce la nomination de quatre dirigeants de premier plan, dont Florin Rotar comme vice-président exécutif (EVP), directeur technologique (CTO) et membre de son comité exécutif. Dans ses nouvelles ... Lire la suite

