Zone euro : baisse de 0,3% des prix producteurs en août
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 11:07

En août 2025, par rapport au mois précédent, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE, selon Eurostat, après des augmentations de 0,3% et de 0,6% respectivement en juillet.

Dans la zone euro au mois d'août, les prix à la production industrielle dans l'ensemble de l'industrie hors énergie sont restés stables, les prix pour l'énergie s'étant pour leur part contractés de 1,3% par rapport au mois précédent.

En août 2025 par rapport à la même période en 2024, les prix à la production industrielle ont baissé de 0,6% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE, après des hausses en rythme annuel de respectivement 0,2% et 0,4% observées en juillet.

