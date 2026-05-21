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Zone euro : amélioration surprise de la confiance des consommateurs en mai
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 16:29

En zone euro, l'indice de confiance des consommateurs s'est établi à -19 en mai, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient sur -21, après -20,6 en avril.

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