Zone euro : accélération inattendue de la croissance du secteur privé en juin

(AOF) - La croissance du secteur privé de la zone euro a accéléré en juin, selon des données préliminaires de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,6, contre 50,2 en mai, le niveau des 50 séparant contraction et expansion. Il était attendu à 50,2. Le PMI des services est passé de 49,7, à 50,5 entre mai et juin et il était anticipé à 50.

S&P Global souligne que l'enquête met en évidence des signes d'amélioration progressive de la conjoncture. Après une période de contraction, les nouvelles affaires semblent s'orienter vers une reprise, et les perspectives d'activité à douze mois se sont renforcées pour atteindre leur plus haut niveau depuis près d'un an.