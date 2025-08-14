Zone euro: -1,3% de production industrielle en juin
Eurostat précise que par rapport aux données publiées le 15 juillet, l'augmentation mensuelle en pourcentage pour mai a été révisée en forte baisse de +1,7% à +1,1% dans la zone euro et de +1,5% à +0,8% dans l'UE.
Dans la zone euro au mois de juin, la production industrielle a chuté de 2,2% pour les biens d'équipement et de 4,7% pour les biens de consommation non durables, mais a grimpé de 2,9% pour l'énergie.
